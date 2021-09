Elisa Ferreira: “Um fenómeno de cisne negro”

No dia 11 de Setembro de 2001, tinha saído à hora do almoço do ministério – era ministra do Planeamento – para tratar de uns assuntos administrativos, quando encontrei por acaso, na Rua Augusta, um colega da Faculdade de Economia do Porto que já não via há muitos anos. Fizemos uma festa! Mas, enquanto conversávamos animadamente, começámos a notar alguma agitação à nossa volta, com pessoas apressadas a falar de “notícias”, “atentado”, “avião”. Despedimo-nos rapidamente e fui directa para o ministério, no Terreiro do Paço.