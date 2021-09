O 11 de Setembro portas adentro

Unanimidade na condenação no terror, diferenças sobre a resposta que Portugal poderia e dever dar.

Na história de um jornal diário matutino em papel há um facto que indicia importância e urgência: a segunda edição. No PÚBLICO tivemos a experiência por duas vezes: na invasão do Iraque, em 1991, e, há 20 anos, nos atentados às Torres Gémeas. Uma edição fechada às seis da manhã e colocada em banca ao fim da manhã de 12 de Setembro. No mesmo dia, em escassas horas, duas edições. Para noticiar, explicar e também anotar como o 11 de Setembro nos entrou portas adentro.