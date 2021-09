O Outono do nosso descontentamento

Quando o Muro de Berlim caiu, a União Soviética se desmoronou e, na tese do historiador britânico Eric Hobsbawm, o século XX acabou, caiu-se na tentação de confundir o desejo com a realidade para acreditar numa nova era sem os traumas da História e com as amenidades da democracia liberal universal. Depressa os erros cometidos pelo Ocidente no Iraque vieram pôr em causa a utopia, provando que o mundo unipolar que se anunciava sob as ruínas da Guerra Fria era tão frágil, instável ou inseguro como qualquer outra ordem mundial que lhe antecedera. Foi, no entanto, preciso esperar pelos atentados de 11 de Setembro de 2001 para se perceber por inteiro que a História estava de volta com todo o seu rol de violência e insegurança. Nesse dia começou um longo Outono que perdura até hoje.