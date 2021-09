Cimeira das Lajes: Portugal no meio da tormenta

1. À luz do que sabemos hoje, a cimeira das Lajes foi mais uma formalidade – uma última encenação - para mostrar que a América ainda queria dar a Saddam, e ao Conselho de Segurança da ONU, uma derradeira oportunidade para impedir a guerra. Mas a guerra era já uma decisão política de Washington, que ia muito além da questão das armas de destruição maciça. Por isso, foi possível desencadeá-la quatro dias depois do encontro que reuniu na base americana das Lajes, na ilha Terceira, Açores, o Presidente americano, George W. Bush, e os primeiros-ministros britânico e espanhol, Tony Blair e José María Aznar. Tiveram como anfitrião o primeiro-ministro português, Durão Barroso. Dois gigantescos hangares da base serviram de “sala de redacção” para os cerca de 500 jornalistas que acompanharam a cimeira. Viram o Air Force One fazer-se à pista e aterrar suavemente quase ao alcance de uma mão estendida. No final, Bush resumiu a situação com palavras que não podiam ser mais claras. “O ditador do Iraque e as suas armas de destruição maciça são uma ameaça à segurança das nações livres. É um perigo para os seus vizinhos. Patrocina o terrorismo. É um obstáculo ao progresso no Médio Oriente. Durante décadas, oprimiu cruelmente o povo iraquiano.”