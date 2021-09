Homem morre em colisão entre viatura ligeira e bicicleta em Cascais

O óbito do ciclista foi declarado no local, tendo o condutor da viatura, de 22 anos, recebido apoio psicológico.

Um homem de 37 anos morreu na noite desta quinta-feira na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e uma bicicleta na avenida Marginal, junto ao Forte de Santo António da Barra, em Cascais, informaram as autoridades.

De acordo com o Adjunto de Comando da Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris - Bombeiros do Estoril, Fábio Alves, o óbito do ciclista foi declarado no local, tendo o condutor da viatura, de 22 anos, recebido apoio psicológico.

À agência Lusa, Fábio Alves, pelas 23h45, explicou que o acidente ocorreu no sentido Lisboa-Cascais, obrigou ao corte da circulação cortada ao trânsito para remoção do cadáver e limpeza da via.

Contactada pela Lusa, o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa referiu que, além dos Bombeiros do Estoril, encontravam-se elementos da divisão de trânsito da PSP, uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Cascais e uma equipa de psicólogos.

Pelas 23h57, segundo o site na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), estavam 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas no local.

O alerta para o acidente foi dado às 22h04, indica a ANEPC.