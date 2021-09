O mistério dos socorristas do 11 de Setembro que revelam demência

Mais de uma década após a queda das torres gémeas, Ron Kirchner começou a esquecer-se das coisas. De apertar o cinto. De fechar a porta do carro. Uma vez, enquanto visitava uma turma do pré-escolar no 13.º aniversário do 11 de Setembro, negligenciou até o uso da sua habitual gravata e do chapéu dos Bombeiros da cidade de Nova Iorque. “Ele estava em pânico”, recorda a mulher, Dawn. “Ele gostava de levar algo para as crianças, como livros para colorir. E não conseguia encontrar nada.”