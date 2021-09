De Riscos a Glee, 15 séries para voltar aos corredores da escola

O regresso às aulas aproxima-se e todos sabemos que isso significa muito mais do que manuais, cadernos e horários. Estas séries televisivas mostram, cada uma à sua maneira, o que pode atravessar os corredores da escola todos os dias. Para ver e reviver.

Haveria muitas outras séries a (re)ver. O filão de títulos juvenis é praticamente inesgotável. Escolhemos 15 que cobrem vários espectros, da nostalgia à novidade, do realismo ao sobrenatural, da comédia aos temas mais melindrosos, dos miúdos privilegiados aos remediados, dos populares aos enjeitados. Todas põem a rebeldia e o desajuste em primeiro plano, expõem as dores de crescimento e elegem como cenário a escola, enquanto palco dos choques entre tribos, da definição do carácter e de jogos de poder.