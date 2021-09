Moschino regressa à infância na Semana da Moda de Nova Iorque

Anos 60 ou século XIX? No segundo dia da Semana da Moda de Nova Iorque, quinta-feira, o director criativo da Moschino, Jeremy Scott, encheu a passerelle de silhuetas vintage e cores vibrantes, num desfile aparentemente saído do infantário. Foi a recém-mãe Gigi Hadid a fechar o desfile com um acessório peculiar na mão — uma bolsa em formato de biberão —, numa apresentação que contou também com Irina Shayk, Taylor Hill e Winnie Harlow.

Os convidados sentaram-se em pequenas cadeiras, tal e qual numa creche, todos com guarda-chuvas para assistir à estreia da casa de moda italiana Moschino na Semana da Moda de Nova Iorque (tradicionalmente Scott apresenta em Milão). A modelo Gigi Hadid abriu o desfile, no Bryant Park, junto à biblioteca pública da cidade, com um fato colorido, com padrão de desenhos animados e acessórios que se assemelhavam aos brinquedos de um bebé.

A infância é o tema da colecção da próxima Primavera/Verão 2022, que joga com as texturas, dos acolchoados aos tweeds, e cores, com aposta nos tons pastel e nos néons. Todas as peças são de corte vintage, com especial destaque para as gabardines, as minissaias e os fatos estilo Chanel, mas, claro, com a arrojada assinatura da casa italiana.

O criador, que é conhecido por passar mensagens muitas vezes políticas com as suas colecções, quis regressar, desta vez, à infância, segundo o New York Times, em busca do conforto que todos precisamos depois de mais de um ano e meio de pandemia. Muitas das modelos pareciam bonecas. A caracterização ficou a cargo do icónico Kabuki, responsável pela maquilhagem de O Sexo e a Cidade.

Jeremy Scott arrojou sobretudo nos detalhes — botões gigantes em formato de coração, malas em formato de brinquedos e até um mobile para bebés na cabeça de Taylor Hill. Já a ex-namorada de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, desfilou com uma gabardine que se assemelhava a um cobertor de criança, e uns sapatos “verde-néon”, a que ninguém parece ter ficado indiferente. Gigi Hadid — que foi mãe da pequena Khai há 11 meses, fruto da relação com o cantor Zayn Malik — fechou o desfile com um vestido de gala, cuja manga era a tromba de um elefante. Como bolsa, a modelo levava um biberão e chegou mesmo a chuchar na tetina para as lentes dos fotógrafos. Destacou-se também Aaron Philip, a modelo com uma deficiência que tem sido rosto da marca italiana, que percorreu a passerelle na sua cadeira de roda.​

Apesar da chuva que persistiu durante a apresentação, o ambiente foi de grande animação, sobretudo por se tratar do regresso das semanas de moda em formato presencial. Entre a lista de convidados estavam a actriz Megan Fox, a cantora brasileira Anitta e a actriz Madelaine Petsch. Em entrevista, recentemente, à revista Nylon, Jeremy Scott sublinhou a importância das apresentações nestes eventos: “Acho que há algo de único e especial num desfile ao vivo que não se pode experienciar virtualmente. Tive saudades desse sentimento.”

Na galeria de imagens acima, espreite os coordenados do desfile da Moschino para a próxima Primavera/Verão 2022.