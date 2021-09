Marie, Ciro e os novos amigos que se cruzam no caminho do vinho

Já com tudo preparado para iniciar a vindima, ligou-me um amigo do Porto, designer gráfico que conheci em Berlim quando o mundo ainda chorava a morte de David Bowie. Morava perto do bairro onde este viveu, e foi por essa circunstância que ainda pude cheirar as flores depositadas mesmo à porta da antiga casa do “camaleão”, não muito distante da Rathaus Schoneberg, o edifício onde, em 22 de Junho de 1963, 22 meses depois de os comunistas da Alemanha Oriental terem erguido o Muro de Berlim, John F. Kennedy proferiu a famosa a frase “ich bin ein berliner” (eu sou um berlinense), de apoio aos berlinenses ocidentais. “Uns amigos meus estão no Porto e gostavam de ir ao Douro. Podes recebê-los?”. Claro que sim, será um prazer, e à hora combinada, já ao fim da tarde, num dia quente mas com uma aragem fresca, o meu caminho cruzou-se com os da francesa Marie e os do seu companheiro, Dominique, um consagrado cineasta suíço. Escolhi o lado certo da encruzilhada, ao recebê-los.