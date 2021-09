Um destes dias voltei a ouvir Goiás: há uma música das palavras que me transporta para lá do oceano

Foi na cidade que repousa à beira do Rio Vermelho e aos pés da Serra Dourada, no coração do Brasil, que comi “caipiramente”. Há muitas formas de regressarmos às viagens que um dia fizemos. Aqui começamos por uma voz cantada e por um poema.

Como é que guardamos as memórias de cada viagem? Quando penso nas viagens que nunca esquecerei, voltam sempre – e cada vez mais – os dias de Goiás. Claro que há as fotografias, e nessa viagem pelo estado do centro do Brasil, a fotógrafa Dani Fernandes guardou cada momento.