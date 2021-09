Vinha dos Utras: um branco enorme que nos leva ao Pico

Colhido nos primeiros jeirões, numa parcela com 60 a 80 anos, a poucos metros do mar, é um vinho a todos os títulos extraordinário.

Se há alguns que se apresentam com origem num outro mundo, o Vinha dos Utras é antes um daqueles vinhos que nos leva As raízes, as vinhas únicas e históricas da Criação Velha, na ilha do Pico, Açores. E quando falamos de vinhos, este é na realidade um outro mundo. Das castas únicas às vinhas em curraletas que a mãos e persistência do homem moldaram em chão vulcânico e, por isso mesmo, hoje classificadas como Património da Humanidade.