Obras licenciadas e construídas estão acima do nível pré-pandemia

Licenciamento para construção está a crescer mais no segmento de edifícios novos do que para a reabilitação, segundo os dados do segundo trimestre deste ano

Entre Abril e Junho últimos 6,5 mil edifícios receberam licença para serem construídos em Portugal. É um crescimento de 27,1% face ao mesmo trimestre do ano anterior (e que acelera a subida homóloga de 8,3% já verificada no primeiro trimestre de 2021). Mas, mais relevante, ao comparar com o último ano pré-pandémico, o valor “supera em 9,3% os edifícios licenciados no segundo trimestre de 2019”.

Os dados, esta sexta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), apontam para diferenças no tipo de obra futura. Assim, enquanto o licenciamento de edifícios em construções novas aumentou 27,3% face a igual trimestre de 2020 e cresceu 14,7% face ao segundo trimestre de 2019, no segmento da reabilitação a variação foi igualmente elevada (25,4%) face ao período de Abril a Junho de 2020, mas recuou 6,7% em relação ao segundo trimestre de 2019.

No período em que se foca a análise do INE, foram concluídos 3,7 mil edifícios, o que representa um crescimento de 3,3% face a igual trimestre de 2020 e de 5,6% por comparação com os mesmos três meses de 2019.

Face aos três primeiros meses deste ano, o número de edifícios licenciados decresceu 1,5% (é preciso notar que no primeiro trimestre de 2021 tinha havido um crescimento em cadeia de 13% por comparação com o último trimestre de 2020) e o número de edifícios concluídos diminuiu 0,4%.