Valtteri Bottas alcança pole para a Sprint F1

Valtteri Bottas (Mercedes) obteve esta sexta-feira a pole position (1m19,555s) para a Sprint F1, que definirá a grelha de partida para o Grande Prémio de Itália, em Monza, 14.ª corrida da temporada. O finlandês bateu o companheiro de equipa, Lewis Hamilton, por 0,096s, depois de o britânico ter dominado as restantes séries de qualificação.

Max Verstappen (Red Bull), a 0,411 s, não conseguiu superar os Mercedes, mas o holandês e líder do Mundial de pilotos está confiante para a corrida (sprint) deste sábado, tendo acabado por impor-se ao inglês Lando Norris (McLaren) na discussão pelo terceiro melhor tempo.

Os Ferrari de Carlos Sainz e Charles Leclerc ocuparão os sétimo e oitavo postos da grelha, atrás do outro McLaren, de Daniel Ricciardo, e do Alpha Tauri de Pierre Gasly, e à frente do Red Bull de Sergio Pérez e do surpreendente Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi.

Independentemente do que fizer este sábado, na Sprint F1, que atribui pontos aos três primeiros (três ao vencedor, dois ao segundo classificado e um ao terceiro), Valtteri Bottas, que em 2022 correrá pela Alfa Romeo, partirá para o GP de Itália da última posição, já que cumprirá uma penalização por ter “renovado” o motor do Mercedes.