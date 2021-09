Sérgio Conceição: “Não faz sentido jogar nestas condições!”

Treinador do FC Porto sublinhou as dificuldades que enfrentou para preparar o clássico de Alvalade, sentido que os “dragões” foram os mais prejudicados pelas selecções.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lamentou, esta sexta-feira, que o clássico da quinta jornada, frente ao Sporting - o primeiro da época, sábado (20h30, SPTV1), em Alvalade -, seja disputado nas actuais circunstâncias, com fortes limitações colocadas pela ausência de inúmeros internacionais, chamados para a ronda de qualificação para o Mundial do Qatar.

Evitando comentar as decisões de Fernando Santos, depois das críticas dirigidas pelo clube da Invicta na sequência das opções em relação ao guarda-redes Diogo Costa (não actuou em nenhum dos três encontros), o técnico dos portistas considera que o FC Porto foi o clube mais prejudicado.

LIVE: Conferência de Imprensa Sérgio Conceição ? https://t.co/Ddmzg6U7Xr — FC Porto (@FCPorto) September 10, 2021

Sérgio Conceição não discute as dispensas de Coates, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, determinadas por problemas físicos, que podem ou não manter-se para o clássico. O treinador do FC Porto lembra, contudo, que o Sporting se reforçou na janela de transferências, referindo-se a Pablo Sarabia, apresentado esta sexta-feira pelos “leões”, que perderam Nuno Mendes, mas conseguiram evitar que Matheus Nunes falhasse o embate com os portistas, já que o médio acabou por não integrar a selecção brasileira.

“São sempre jogos importantes, que valem três pontos... mais os que o adversário não conquista. Gostaria de defrontar o actual campeão nacional noutras condições. Mas vamos olhar para as soluções e conseguir o melhor resultado possível, que é a vitória”, reagiu Conceição, depois de ter iniciado a conferência de imprensa com uma palavra de respeito pelo antigo Presidente da República, Jorge Sampaio.

“Desculpem o atraso, mas nestas condições torna-se muito difícil”, lamentou-se pela chegada a “conta-gotas” dos internacionais, enfatizando o facto de ter estado a ver o golo de Luis Díaz, nesta madrugada, e de ficar agora à espera que o colombiano se junte à equipa, em Lisboa, possivelmente já no próprio dia do jogo.

“Nao tenho que comentar as decisões e opiniões do nosso seleccionador. Saímos obviamente prejudicados. Foram mil e tal minutos e 200 mil quilómetros a mais do que os nossos rivais”, contabilizou, referindo-se à exposição dos jogadores cedidos às selecções.

“Uma semana e meia a trabalhar com dez jogadores, não é normal. Fornecer jogadores às selecções é normal no FC Porto. Mas não faz sentido disputar um jogo de campeonato nestas condições”, reclamou.

“Não podemos agarrar-nos exclusivamente a isso. Temos é de ver o que podemos fazer para ganhar o jogo: trabalhar com as soluções disponíveis com os departamentos e decidir a melhor equipa para ganhar ao Sporting. Depois do jogo não vão ouvir-me falar mais de jogadores a chegarem em cima da hora”, prosseguiu, abrindo espaço a um comentário ao desabafo de Corona.

“O Corona diz que precisa de jogar mais e vejo isso de forma muito positiva. Nós também precisamos que ele jogue mais”.