Jorge Jesus está “extremamente satisfeito” com o plantel do Benfica

Virada a página do mercado de transferências de Verão, fechado mais um capítulo do calendário das selecções, o Benfica e o Santa Clara viram-se para o campeonato. No sábado (18, SportTV), defrontam-se nos Açores e Jorge Jesus, treinador do líder da prova, garante que ainda não sabe que opções vai tomar para compor o sector defensivo. Seja como for, sublinha, está “extremamente satisfeito” com a qualidade do plantel.

Numa jornada, a 5.ª, com direito ao primeiro clássico da época (Sporting-FC Porto), o encontro nos Açores poderá ser utilizado para ganhar vantagem pelo menos sobre um dos rivais. Para isso, porém, o Benfica terá de vencer e Jorge Jesus alerta para a qualidade do adversário. “O Santa Clara fez um excelente campeonato no ano passado, esteve muito bem na competição europeia [Liga Conferência], é uma equipa bem trabalhada tecnicamente e tacticamente e é um jogo difícil. Mas nós também nos preparámos muito bem e encaramos o jogo com confiança”.

"Mais importante do que os nossos rivais, é o nosso jogo. Não estou muito preocupado com isso, estou preocupado é com a equipa do Santa Clara”, acrescenta, ainda com a incógnita a pairar sobre os centrais que vai utilizar. Lucas Veríssimo (Brasil) e Otamendi (Argentina) enfrentam longas viagens de regresso a Portugal e a única garantia que o treinador deixa é que estarão nos Açores. “Em termos clínicos, estão aptos, mas é preciso saber como estão fisicamente”.

A chegada de muitos internacionais, aos respectivos clubes, em cima do acontecimento, não levanta dúvidas a Jorge Jesus sobre qual o caminho que deveria ser seguido em circunstâncias como esta: “Não tenho dúvidas nenhumas de que o jogo deveria ser adiado. Foi uma conversa que tive com as pessoas ligadas à estrutura, face a todo o cenário dos jogadores nas selecções. E depois na terça-feira temos de estar em Kiev para um jogo de muita importância. Isso é que era a defesa do futebol português”.

Com várias frentes para gerir ao longo das próximas semanas, e depois de um arranque de temporada exigente no acesso à Liga dos Campeões, o Benfica terá de fazer uma gestão criteriosa dos activos. Daí a importância de um plantel com profundidade. “Estou extremamente satisfeito com o plantel que tenho. Já estava antes de um ou outro jogador ter entrada, mas agora mais ainda. Temos estado a trabalhar para fazer face às necessidades que vamos ter já nos Açores e depois, na terça-feira, em Kiev”, avaliou.

No último dia do mercado, Jorge Jesus não teve direito a um central - “Não vindo o David Luiz, não viria mais nenhum, que eu não queria” -, mas viu os corredores laterais reforçados, com a chegada de Valentino Lázaro, por empréstimo do Inter Milão. "O Lázaro é um jogador que faz tanto a posição de lateral direito, como de lateral esquerdo. E numa estrutura de três ainda faz melhor. Dá-nos essa garantia de jogar em duas posições, pelo valor dele, pela experiência que tem. Ele conhece os caminhos que tem de fazer a defender e a atacar”.