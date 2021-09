Amorim e as ausências no “clássico”: “O projecto é mesmo assim”

Técnico do Sporting confirmou a indisponibilidade de Pedro Gonçalves, Tiago Tomás, Ugarte e Gonçalo Inácio do jogo deste sábado com o FC Porto. Sarabia será opção, tal como alguns jovens da equipa B.

O Sporting vai ao “clássico” deste sábado em Alvalade com o FC Porto sem alguns dos seus habituais titulares. Foi Rúben Amorim quem confirmou nesta sexta-feira, em conferência de imprensa, que Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio, Tiago Tomás e Ugarte não serão opções para o jogo da quinta jornada, assumindo o risco de ter um plantel curto. Para o treinador sportinguista, isto não será necessariamente um problema, mas uma oportunidade para lançar jovens da equipa B.

“Estamos bem, estamos preparados. Temos um plantel curto, vão para a convocatória alguns jogadores da equipa B”, garantiu Amorim, referindo que é essa a natureza do seu projecto no Sporting.

“Tendo um plantel curto, essas lesões dão algumas dores de cabeça, mas o projecto é mesmo assim, precisamos de oportunidades para ver outros jogadores. Não faz sentido mudar tudo. Se houvesse consequências disso, eu seria o responsável. É a oportunidade do Esteves e do Tiago Ferreira entrarem na convocatória e poderem jogar. Isto não tira responsabilidade ao Sporting. Se não ganharmos, a responsabilidade é a mesma que teríamos com um plantel de craques. É a nossa forma de pensar e vai ser assim até ao final”, acrescentou.

Quem entrará na convocatória é Pablo Sarabia, inscrito no último dia do mercado e ainda sem qualquer minuto com a camisola dos “leões”. Amorim confia na experiência do internacional espanhol para compensar a falta de tempo de trabalho com o plantel: “Vai ser convocado. É um jogador que entende o jogo. Temos muitos espanhóis e ele teve uma adaptação boa e treinou bem. Traz assistências e golos, e é experiente. Joga com o pé esquerdo, pode jogar fora e jogar dentro, como faz na selecção, tem muita qualidade, é mais um excelente rapaz a juntar-se aos outros.”