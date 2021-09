Stéphane Brizé: “A grande força do sistema é fazer as pessoas acreditar que o problema é delas e não do sistema”

Depois de A Lei do Mercado e de Em Guerra , o realizador francês diz ter querido sair da análise do mundo a partir da luta de classes. “Porque se ela existe, também se torna demasiado fácil separar entre os trabalhadores que sofrem e os patrões maus que fazem sofrer”. Em Un Autre Monde , último filme da competição de Veneza, um patrão questiona o seu mundo.

A competição da 78.ª edição do Festival de Veneza termina com o filme final de uma trilogia, aquela que começou com A Lei do Mercado (2015) e prosseguiu com Em Guerra, em 2018. Ambos estreados em Cannes, o primeiro valeu o prémio de interpretação a Vincent Lindon.