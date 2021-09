A música do 11 de Setembro: o luto, a homenagem, a fúria, o silêncio

Seria um dia recheado de muito aguardadas novidades. Bob Dylan daria continuidade ao seu renascimento criativo com Love And Theft, Jay-Z preparava-se para lançar o histórico The Blueprint, a então super-estrela Mariah Carey lançaria ao mundo The Glitter e os muito badalados The Strokes revelariam o seu álbum de estreia Is This It?. Nesse mesmo dia, os The Coup, grupo hip hop revolucionário, continuavam a enviar à imprensa o álbum-manifesto, com edição prevista para Novembro, ironicamente intitulado Party Music — capa a condizer: dois membros da banda a denotar uma bomba que destruía o coração do capitalismo americano, representado pelas Torres Gémeas do World Trade Center.