Dizer adeus a Veneza com Ennio Morricone

É o filme mais espampanante da competição da 78.ª edição do Festival de Veneza, uma farsa com menos riso do que esgar, grotesca e triste, coisa adequada para dizer adeus, como se tivesse chegado o dia dos mortos. On the Job: The Missing 8, do filipino Erick Matti, trouxe polícias gangsters, jornalistas corruptos, assassinos e presidiários, um mundo de corrupção e de impunidade que visivelmente fascina o realizador — por causa da humanidade que nele estrebucha.