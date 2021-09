Ângela Ferreira: “Foi um dia alucinante, uma coisa estranha e desafiadora”

Eu estava em Cape Town, na África do Sul, em casa a trabalhar. Devia ser final da manhã. Um vizinho, que também trabalhava em esculturas, apareceu-me — ainda me lembro da cara dele por cima do portão — e disse-me, histérico: “Switch on your TV, switch on your TV!”. Acendi a televisão. Levei algum tempo a conseguir perceber, ou a tentar perceber, o que estava a acontecer. Como toda a gente. Vi a primeira torre cair, e depois a segunda. Quando a segunda caiu, já tinha percebido. Já havia notícias no ar, fiquei colada à televisão e ao telefone, as duas coisas aconteciam entre os amigos e as pessoas. Foi um evento global, eu tinha família cá em Portugal e os meus pais telefonaram.