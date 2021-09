“As pessoas estão mais inclinadas para acreditar em teorias da conspiração”. E Trump só semeou mais desconfiança

As teorias da conspiração em torno do 11 de Setembro começaram logo nos minutos e horas após a queda das Torres Gémeas e do ataque ao Pentágono. Durante a tarde, alguns partilhavam as ideias, sem fundamento, em mailing lists — grupos online a que as pessoas subscreviam para conversar, antes do aparecimento das redes sociais. “Sou só eu, ou mais alguém percebeu?”, perguntava o utilizador “davidr” aos subscritores da conversa USAttacked, horas depois da colisão. “Vejam as imagens”, pedia. “Parece que foi uma demolição.” Estas teorias, nascidas de tentativas de perceber a tragédia, não receberam muita atenção até 2003, altura em que a desconfiança e descontentamento dos norte-americanos sobre a invasão do Iraque lhes deu força. Mas foi Donald Trump que lhes deu falsa legitimidade.