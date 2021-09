Salgado diz ser absurda alcunha de DDT e recusa ser “Responsável Disto Tudo”

Ao longo de mais de 700 páginas, os advogados de Ricardo Salgado fazem um ataque cerrado à acusação do Ministério Público no caso do colapso do Grupo Espírito Santo (GES) que imputa 65 crimes ao antigo banqueiro. No pedido de abertura da instrução apresentado em tribunal, a defesa de Salgado dá mais de 80 exemplos do que diz serem “imputações genéricas” que, como não concretizam factos, fazem com que a acusação seja nula, ou seja, não tenha validade. E contestam a “visão fantasiosa e impraticável” dos procuradores que colocam Salgado como a pessoa que “tudo decidia e determinava no BES-GES”.