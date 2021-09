Covid-19 em Portugal: mais dez mortes e 1408 casos. Internamentos descem

Portugal registou mais dez mortes por covid-19 e 1408 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referentes à totalidade do dia de quarta-feira.

Desde o início da pandemia, o país conta 1.052.127 infecções e 17.836 óbitos atribuídos ao novo coronavírus.

Há menos 24 pessoas internadas, somando-se agora um total de 597 pacientes hospitalizados com covid-19. Destes, 127 estão em unidades de cuidados intensivos, menos oito que no dia anterior.

Relativamente à matriz de risco, actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras, Portugal mantém-se na “zona laranja”, com a incidência a continuar a descer. Os dados divulgados na quarta-feira indicam que a incidência a 14 dias por cem mil habitantes caiu para 259,6 a nível nacional e 267,4 no continente. Já o índice de transmissibilidade – o R(t) – manteve-se em 0,92 a nível nacional e 0,93 no continente.