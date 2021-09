Ana Cohen: “Pensei: como criar as minhas filhas para que tenham capacidade de sonhar num mundo destes?”

Ana Cláudia Cohen, directora do agrupamento de escolas de Alcanena, abraçou as filhas naquele momento. Este é um dos depoimentos recolhidos pelo PÚBLICO para assinalar a data.

2001 foi talvez o ano mais impactante da minha existência. O luto da morte do meu pai, a notícia feliz da gravidez da minha segunda filha, ensombrada por uma colestase hepática grave que quase me retirou a vida e me deixou um cansaço extremo, com episódios avassaladores sempre que amamentava.