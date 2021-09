PSD acusa Governo de fazer “propaganda” sobre bazuca e pede intervenção da CNE

O PSD lançou “um repto” à Comissão Nacional de Eleições (CNE) para que verifique as “acções de propaganda” do primeiro-ministro e de um “carrossel” de ministros em torno do Plano de Resiliência (PRR) durante a campanha para as autárquicas. A posição foi assumida pelo deputado José Cancela Moura, no período de declarações políticas na Assembleia da República, esta quinta-feira, no Parlamento.