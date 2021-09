Petição sobre luto parental já tem maioria no Parlamento

PS, PCP, BE, PAN e PEV dispostos a aumentar período de luto por perda de um filho de cinco para 20 dias, em linha com a petição lançada pela Acreditar

A petição que pede um aumento do período de luto por morte de um filho está a gerar crescente apoio parlamentar. O PAN, o BE, o PCP e o PEV – e agora também o PS - mostram-se disponíveis para avançar com iniciativas legislativas nesse sentido, o que abre a porta à viabilização da alteração ao Código de Trabalho.