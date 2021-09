OE 2022: “O Governo não tem tido muita pressa em fechar dossiers”, mas “o BE tem paciência”

O Bloco de Esquerda já começou a revelar as matérias que levará às negociações com o Governo, mantendo o reforço do SNS como uma das matérias prioritárias.

O reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) voltará a ser uma das prioridades do Bloco de Esquerda na negociação do Orçamento do Estado. Esta manhã, a coordenadora do partido apresentou um pacote de oito prioridades para a área da Saúde e afirmou que a divergência com o Governo “não é financeira”, até porque “estão previstos milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência”. Catarina Martins argumenta que “não terá utilidade para o país” um investimento em edifícios e equipamentos – ainda que necessário – se não se vincularem os profissionais necessários ao SNS. Os objectivos do partido passam por fixar profissionais de saúde, diminuir o número de utentes sem médicos de família e recuperar os cuidados não-covid nos centros de saúde.