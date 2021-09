“Tenho esperança de que a situação com a CUF e Luz Saúde se regularize a bem dos beneficiários da ADSE”

A ministra da Modernização do Estado, Alexandra Leitão, confessa-se surpreendida com posições da Luz Saúde e CUF, que ameaçam retirar vários actos médicos da convenção com a ADSE e responde, em tom duro, a críticas do bastonário da Ordem dos Médicos. Neste P24 ouvimos um excerto da entrevista ao PÚBLICO e Rádio Renascença.

