Sobrinho Simões: “Senti um medo difuso e intenso, mas não pânico”

No 11 de Setembro, o médico e investigador estava em Berlim, com congresso. Este é um dos depoimentos recolhidos pelo PÚBLICO para assinalar a data.

Nessa tarde estava no Centro de Congressos de Berlim (CC). Na altura era Presidente da Sociedade Europeia de Patologia e moderava uma das sessões científicas do XVIII Congresso que havia começado a 8 de Setembro. Lembro-me (ou penso que me lembro...) de se ter instalado um barulho de fundo entre os participantes, mas a sessão foi até ao fim e, pelo menos eu, não me apercebi do que se havia passado.