Operações de evacuação no aeroporto de Cabul vão ser retomadas

Espera-se que o primeiro avião com duas centenas de pessoas a bordo saia já esta quinta-feira do Afeganistão. Mas não se sabe se cidadãos afegãos vão poder embarcar.

As autoridades afegãs deram autorização para a retoma da retirada de cidadãos estrangeiros do país. Os primeiros aviões devem sair esta quinta-feira, mas não há garantias de que possam transportar afegãos.

É esperado que 200 pessoas, incluindo norte-americanos, sejam retiradas do aeroporto de Cabul já esta quinta-feira, de acordo com fontes dos EUA e do Qatar.

Trata-se do primeiro voo internacional a sair da capital afegã desde que as operações de evacuação terminaram no final de Agosto, quando os EUA e os seus aliados militares completaram a retirada do país ao fim de 20 anos de ocupação.

Durante pouco mais de duas semanas, os EUA e os seus aliados conseguiram retirar mais de 120 mil pessoas, muitos dos quais cidadãos afegãos que colaboraram com os militares estrangeiros e, por isso, ficariam vulneráveis a perseguição por parte dos taliban. A retirada foi precipitada pela tomada acelerada do poder no Afeganistão pelos taliban.

De acordo com os EUA, permanecem no país cerca de 100 cidadãos norte-americanos e há ainda várias centenas de afegãos elegíveis para poder requerer asilo no estrangeiro que não conseguiram sair. Não é certo, porém, se estas pessoas vão poder abandonar o Afeganistão nos voos que devem sair de Cabul nos próximos dias.

Os taliban tinham prometido, em negociações com vários países, que iriam autorizar a saída do país de afegãos que tivessem na sua posse algum documento de viagem, como um visto ou uma autorização de residência.

Foi confirmada a chegada esta quinta-feira ao aeroporto de Cabul de três aviões provenientes de países do Golfo Pérsico com ajuda humanitária, disse ao New York Times Bilal Karimi, um colaborador próximo do principal porta-voz dos taliban, Zabihullah Mujahid. Não se sabe, no entanto, se vão poder transportar cidadãos estrangeiros ou afegãos para fora do país.

O aeroporto está actualmente 90% funcional, segundo as autoridades do Qatar, que estão a apoiar os taliban no processo de reabertura das infra-estruturas. A retoma das operações no aeroporto de Cabul é uma das prioridades dos governantes afegãos, depois de o local ter sido palco da retirada caótica de militares e civis estrangeiros, e de um atentado terrorista reivindicado pelo Daesh, no mês passado, em que morreram mais de 180 pessoas.