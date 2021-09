Pelo menos dez mortos num incêndio na Macedónia do Norte

As razões por trás da explosão estão por determinar, estando uma investigação a ser conduzida por cinco magistrados do Ministério Público. Autoridades admitem que número de mortes “pode aumentar”.

Dez pessoas morreram na quarta-feira à noite num incêndio que deflagrou na sequência de uma explosão numa unidade de tratamento da covid-19 no Noroeste da Macedónia do Norte, disseram as autoridades.

"Ocorreu uma enorme tragédia no centro covid-19 em Tetovo”, disse o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Zoran Zaev, que visitou imediatamente a pequena cidade do Noroeste do pequeno país dos Balcãs.

"Uma explosão provocou um incêndio. O incêndio foi extinto, mas perderam-se muitas vidas”, lamentou Zaev, numa mensagem divulgada na rede social Facebook.

Por seu lado, o ministro da Saúde, Venko Filipce, indicou, também no Twitter, que o número de vítimas mortais “pode aumentar”.

O incêndio ocorreu na unidade de tratamento da covid-19 no hospital de Tetovo, quando a antiga república jugoslava celebrava o 30.º aniversário da independência, com várias festividades em Skopje, incluindo um desfile militar e policial e um concerto da orquestra filarmónica do país.

A explosão ocorreu por razões ainda por determinar, estando a investigação a ser conduzida por cinco magistrados do Ministério Público, que foram ao local para tentarem determinar as causas da tragédia.

No entanto, no mês de Abril foi publicado um relatório sobre este centro, onde detalhava erros de construção, algo que o director económico do centro, Artan Etemi, descreveu como “pequenos erros de infra-estruturas”, segundo a televisão Alsat-M.

Este tipo de centros sanitários começou a instalar-se pelo país para responder à pandemia para aumentar a capacidade de camas para tratamento dos pacientes.