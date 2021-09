Torres Vedras abre dois centros escolares este ano letivo

Os novos centros escolares do Turcifal e da Póvoa de Penafirme, um investimento de cinco milhões de euros, no concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa, vão entrar em funcionamento este ano lectivo, informou nesta quinta-feira o município.

O Centro Escolar do Turcifal, um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros, tem capacidade para 75 crianças do pré-escolar e 156 do primeiro ciclo do ensino básico das localidades do Turcifal, Freixofeira, Melroeira, Casal de Barbas, Cadriceira, Carvalhal, entre outros lugares que integram a freguesia do Turcifal. Neste ano lectivo, vai ter 65 crianças do pré-escolar e 75 do primeiro ciclo.

Com a entrada em funcionamento do novo centro escolar, são encerradas as escolas básicas do Turcifal e da Freixofeira (na primeira, estavam instalados pré-fabricados para sala de aula e refeitório) e os jardins-de-infância do Turcifal e da Melroeira.

O novo centro escolar dispõe de três salas de pré-escolar, seis salas de aula do primeiro ciclo, uma sala polivalente, uma sala de ambiente educativo inovador, uma biblioteca e centro de recursos, uma sala de docentes, uma sala de não docentes, dois gabinetes de trabalho/atendimento, um refeitório e copa e recreio coberto e descoberto.

O Centro Escolar da Póvoa de Penafirme, na freguesia de A-dos-Cunhados/Maceira, custou 2,5 milhões de euros e tem capacidade para 75 crianças do pré-escolar e 130 do primeiro ciclo do ensino básico da Póvoa de Penafirme e aldeias envolventes. Vai ter 73 alunos do pré-escolar e 90 do primeiro ciclo neste ano lectivo.

Com a abertura da nova Escola Básica da Póvoa de Penafirme, são encerradas a escola existente na localidade, onde duas turmas tinham aulas em pavilhões pré-fabricados, e uma sala de pré-escolar, que funcionava fora do recinto escolar.

A escola é composta por três salas de pré-escolar, cinco salas de aula do primeiro ciclo, uma sala polivalente, uma biblioteca e centro de recursos, uma sala de docentes, uma sala de não docentes, dois gabinetes de trabalho/atendimento, um ginásio, refeitório e copa, assim como recreio coberto e descoberto.