Restrições à circulação automóvel nos acessos a praias da Arrábida mantêm-se até final de Setembro

Câmara de Setúbal justifica o prolongamento das restrições com a perspectiva de haver condições meteorológicas favoráveis à prática balnear.

As restrições à circulação automóvel nos acessos às praias da Arrábida irão manter-se nos dois últimos fins-de-semana de Setembro, anunciou nesta sexta-feira a Câmara Municipal de Setúbal.

O programa municipal “Arrábida Sem Carros e em Segurança 2021”, que entrou em vigor no dia 10 de Junho e deveria terminar em 16 de Setembro, estabelece um conjunto de restrições à circulação automóvel nos acessos às praias da Arrábida durante a época balnear, para garantir a segurança rodoviária e o acesso de viaturas de emergência.

Na decisão aprovada na sessão pública de quarta-feira, a Câmara de Setúbal justifica o prolongamento das restrições à circulação automóvel aos últimos dois fins-de-semana de Setembro com a perspectiva de haver condições meteorológicas favoráveis à prática balnear, o que, regra geral, leva à “ocupação desregrada de todas as bermas e partes da faixa de rodagem sempre que não existem condicionantes à utilização do transporte individual”.

Assim, de acordo com a autarquia, “nos fins-de-semana, dias 18, 19, 25 e 26, as restrições são exactamente iguais às que se encontram em vigor, de que se destaca a proibição de circulação automóvel entre as praias da Figueirinha e o Creiro, nos dois sentidos, das 8h às 20h”.

“Nestes quatro dias, os Transportes Sul do Tejo (TST) asseguram as actuais ligações de autocarro de Setúbal às praias, carreiras que são abrangidas pelo Passe Navegante e com horários e tarifas já estabelecidos, mas o transporte de Azeitão é suprimido”, acrescenta, em nota de imprensa, o município sadino.

A Câmara de Setúbal salienta ainda que, não obstante a circulação rodoviária na estrada de acesso às praias da Arrábida já se realizar sem condicionamentos de segunda a sexta-feira no período compreendido entre 16 e 26 de Setembro, o estacionamento apenas será permitido nas zonas autorizadas, designadamente nos “parques de estacionamento da Figueirinha e do Creiro, que se mantêm em funcionamento mediante o pagamento definido”.

A autarquia refere ainda que neste período, de 16 a 26 de Setembro, está também interdita a permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento, assim como o estacionamento fora dos parques e zonas de parqueamento ordenado, e adverte que haverá um reforço da fiscalização policial.