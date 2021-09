Jasmine Tookes e Lily Collins casaram e os seus vestidos são deslumbrantes

Os casamentos das celebridades, no passado fim-de-semana, foram a prova de que a classe e a elegância nunca passam de moda. A modelo Jasmine Tookes deslumbrou num vestido digno de Grace Kelly, com uma cauda de quase cinco metros, assinado por Zuhair Murad. Já a actriz Lily Collins deu o nó com um romântico vestido em renda com véu em capuz da Ralph Lauren.

A inspiração para o vestido do anjo da Victoria’s Secret é clara — Grace Kelly. Além da dramática saia com uma cauda de quase cinco metros, o vestido de Jasmine Tookes distinguiu-se pela renda francesa, o tule italiano e o cetim duchese, com bordados florais, feitos à mão, adornados com pérolas subtis, explica Zuhair Murad, na sua página de Instagram. “É uma peça de arte. Quero expô-lo na minha casa assim para sempre”, escreveu a modelo.

Desde que desfilou na passerelle de alta-costura de Zuhair Murad que Jasmine Tookes sabia que seria o criador a desenhar o seu vestido de noiva, conta à revista Vogue. “Mandei-lhe a minha inspiração e ele criou o vestido mais bonito e intemporal que alguma vez vi”, diz. E por ser um vestido dramático, a modelo manteve tudo o resto simples, desde as jóias, uns brincos de diamantes singelos da Ritani, aos sapatos em cetim de Sarah Flint.

E o noivo? Juan David Borrero vestiu um fato personalizado da Armani. “Ambos queríamos ser o mais clássico e tradicional possível com o que íamos vestir”, explica Tookes. O casal deu o nó na capital do Equador, Quito, de onde é natural Borrero, no passado sábado, 4 de Setembro. Entre a lista de convidados estava a portuguesa Sara Sampaio, que era também anjo da Victoria’s Secret.

Jasmine Tookes e Juan David Borrero conheceram-se em 2016, numa campanha do Snapchat — Juan é o director de mercados internacionais da rede social. Todos os anos faziam uma viagem para celebrar o aniversário de namoro e, no ano passado, a modelo foi surpreendida com um pedido de casamento no hotel de luxo Amangiri, no Utah, EUA. “Um fotógrafo contratado para registar o momento, disfarçado de membro da equipa do hotel, disse-nos para irmos ver um miradouro, quando terminássemos de beber o nosso champanhe. Quando chegamos lá, olhei para baixo e estava escrito ‘Casas comigo?’”, recorda.

A festa de casamento aconteceu numa quinta perto de Quito e a decoração, a cargo da empresa Fialo Eventi, foi inspirada num jardim encantado. “Lembrou-me uma estufa gigante, com flores suspensas do tecto. Foi como se cada convidado estivesse sentado no seu próprio jardim, enquanto estava na mesa”, destaca Tookes. A comida ficou à responsabilidade do chef Alejandro Chamorro, que esteve no Noma, na Dinamarca, e abriu recentemente o Nuema no Equador.

Com uma pista de dança gigante não faltou animação e os noivos seguiram a tradição do Equador com momentos de dança temáticos. Durante o jantar, Jasmine Tookes retirou a volumosa saia, revelando um vestido justo em renda. Mais tarde, ainda trocou para um vestido em cetim curto da marca de noivas Galvan.

A Emily in Paris em Ralph Lauren no Colorado

Lily Collins, a estrela da badalada série Emily in Paris, da Netflix, e o realizador Charlie McDowell disseram o tão aguardado ‘sim’ no passado fim-de-semana, no Colorado, EUA. A notícia foi confirmada pela noiva que partilhou várias fotografias do dia especial, onde se podem ver também detalhes do romântico vestido assinado por Ralph Lauren.

Na descrição da fotografia, onde se vê o casal abraçado e a beijar-se, naquele que parece ser o sítio da cerimónia, Collins deixou uma declaração apaixonada: “Nunca quis ser tanto se ninguém como quero ser tua e agora posso ser a tua mulher”. E acrescentou: “A 4 de Setembro de 2022, tornamo-nos oficialmente um do outro para sempre.”

O vestido da noiva, todo em renda trabalhada com transparência e uma gola subida, ficou a cargo de Ralph Lauren. É raro o designer norte-americano de 81 anos desenhar vestidos de noiva — em 2018, assinou o vestido de Priyanka Chopra. De acordo com a revista WWD, a criação demorou mais de 200 horas a ser concluída. A capa com véu em capuz tinha micro flores em cristais Swarovski e pequenas pétalas em seda. O noivo também vestiu um smoking clássico do mesmo designer.

A festa de casamento teve lugar no resort Dunton Hot Springs, perto de Telluride, no Colorado. A unidade hoteleira remota foi, no século XIX, uma aldeia fantasma. Hoje inclui 12 cabines luxuosas e umas termas restauradas, alimentadas pelas fontes de água naturais.

Collins e McDowell ficaram noivos em Setembro de 2020 durante uma viagem em digressão pelos Estados Unidos. “Esperei a minha vida toda por ti e mal posso esperar por passarmos o resto da vida juntos”, escreveu então a actriz britânica de 32 anos.