O percurso ascendente das adegas cooperativas

Longo vai o tempo em que Vinho Verde de adega cooperativa era sinónimo de garrafão, com acidez muito alta, quase descontrolada, e alguns defeitos bem visíveis. Dizia-se que essa característica era necessária por exigência dos consumidores locais. A melhoria dos cuidados na vinha e na adega – a chegada de pessoas com formação académica ao sector foi determinante – permitiu essa evolução, patente não só pelo aumento de vendas no mercado interno mas, sobretudo, pelo aumento da exportação, quer em vendas globais, quer em valor, quer em número de países de destino.

Na documentação consultada só encontrámos valores globais e não dados específicos para o sector cooperativo, no entanto sabemos que este vale cerca de 23% do total, cifrando-se a produção de 2020 em 16,6 milhões de litros (outros operadores com 57,2 milhões de litros) num total de quase 74 milhões de litros para os vinhos DOC produzidos no ano.

Na Região dos Vinhos Verdes o minifúndio é maioritário, sendo a média de cerca de um hectare por produtor. Na verdade, a maioria tem menos, já que há empresas com dezenas, centenas de hectares de vinha. Ora quem dá aconselhamento técnico a esses pequenos produtores, alguns de idade avançada e com pouca escolaridade, também são as adegas cooperativas, que conseguiram sensibilizar para a questão da qualidade.

Ao longo dos últimos 20 anos, quase todas as adegas cooperativas evoluíram imenso, adaptando-se a um mundo mais moderno, permitindo transformar o Vinho Verde, de vinho de nicho regional em vinho global.

​Para esta prova, analisámos brancos elaborados com as castas mais tradicionais dos diferentes territórios, numa miscelânea de preços e estruturas que tem em comum a qualidade. Há monovarietais e outros com mistura de castas, há vinhos simples, com ligeiro gás, como o Barcaça do Tâmega ou o Terras de Felgueiras; fresquissímos vinhos de loureiro das adegas do vale do Lima; e os grandes alvarinhos da Adega de Monção, que também é autora do vinho produzido em maior quantidade, o clássico Muralhas de Monção com mais de 3 milhões de garrafas, e de um alvarinho de curtimenta, que se bate lindamente com carnes assadas e outros pratos mais “robustos”.

Adegas cooperativas do Minho: 12 vinhos Via Latina Grande Reserva Branco 2018

Vercoope

13% | 9 euros | Alvarinho, arinto, avesso, loureiro e trajadura O estágio de três meses em madeira deu-lhe carácter e untuosidade. Notas fumadas a ligarem bem com as notas florais e de abacaxi. Na boca é envolvente, com notas de alperce e maçã. Vinho fresco e equilibrado, com um final médio a longo. Terras de Felgueiras Escolha

Caves Felgueiras/Vercoope

11% | 2,89 euros | Arinto, azal e loureiro Notas de limão e tangerina no aroma. Na boca sente-se bem o gás. Vinho discreto, bem feito, com boa acidez, mas sem grandes arrebiques. É para beber novo.

Pavão Grande Escolha 2020

Vercoope

10% | 3,99 euros | Arinto, alvarinho, loureiro, trajadura É um vinho leve e refrescante com notas florais e de maçã verde, que continuam vivas na boca. Tem um pouco de gás, mas é um vinho equilibrado, seco, com uma boa relação qualidade/ preço. Barcaça do Tâmega 2020

Adega Cooperativa de Penafiel - Margem Tâmega

11,5% | 2,50 euros | Castas regionais não discriminadas Estilo clássico, ligeiro gás. Aroma pouco exuberante com notas de fruta de caroço (pêssego, alperce). Na boca sente-se acidez correcta. É um vinho simpático, estrutura muito simples, mas bem feito. Loureiro Reserva 2019

Adega Cooperativa de Ponte de Lima

12,5% | 5 euros | Loureiro Aroma exuberante floral e citrino, com notas de folha de loureiro e tília.Na boca mostra boa acidez, frescura, bom corpo e alguma complexidade.Tem um final médio a longo. Um belo exemplar da casta loureiro e uma novidade da Adega de Ponte de Lima. Loureiro/Trajadura 2020

Adega Cooperativa de Ponte de Lima

12,5% | 3,99 euros | Loureiro e trajadura Notas frutadas (pêra e pêssego), flor de tília e um ligeiro citrino no aroma. Na boca mostra algum gás. Limpo e fresco, com algum corpo e final muito agradável. Um bom casamento entre as duas castas. Loureiro Reserva dos Sócios 2017

Adega Cooperativa de Ponte da Barca

13% | 11,95 euros | Loureiro Aromas complexos típicos da casta ligam-se com o fumado e uma leve nota de baunilha da passagem pela madeira. É um vinho estruturado, complexo e persistente. Cheio e untuoso na boca, com um bom final. Arinto Premium 2020

Adega Cooperativa de Ponte da Barca

12,5% | 3,95 euros | Arinto Evitaram o nome regional pedernã e chamam-lhe o nome nacional arinto, cujas características estão presentes neste vinho: boa acidez, interessante mineralidade, notas de maçã verde. Na boca sente-se uma frescura reconfortante e muito equilíbrio. Loureiro e Alvarinho Premium 2020

Adega Cooperativa de Ponte da Barca

12,5% | 4,20 euros | Loureiro e alvarinho Bom conjunto das duas castas. Aroma de frutas tropicais com notas cítricas e nuances florais. Equilibrado e, sem ser um vinho complexo, é muito alegre na boca. Assenta-lhe bem um ligeiro amargo no final. Alvarinho Deu La Deu Premium 2018

Adega Cooperativa Regional de Monção

13,5% | 15 euros | Alvarinho Estagiou quatro meses em cascos de carvalho francês e americano. Complexo, demora algum tempo a mostrar-se. Na boca sente-se a madeira em diálogo ameno com notas de frutos secos. Vinho com garra e bom final. Alvarinho Deu La Deu Histórico 2017

Adega Cooperativa Regional de Monção

12,5% | 20 euros | Alvarinho É um branco de curtimenta (fermentado com as películas, como nos tintos), estagiando depois 12 meses sobre borras finas. Aroma muito complexo e rico, é na boca que se notam os taninos que lhe conferem exotismo e muita elegância. Uma experiência imperdível. Muralhas de Monção 2020

Adega Cooperativa Regional de Monção

12,5% | 4,19 euros | Alvarinho e trajadura É um dos vinhos portugueses de grande volume, mas não hipoteca a quantidade à qualidade. Aroma frutado (pêssego e alperce). Na boca mostra boa acidez. Um vinho equilibrado, directo e franco que dá prazer à mesa.

Este artigo foi publicado no n.º 2 da revista Singular.