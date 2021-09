Sindicatos já entregaram pré-aviso de greve conjunta no BCP e Santander

Numa iniciativa conjunta, seis sindicatos vão reunir-se com as administrações dos dois bancos, para tentar travar despedimentos colectivos.

Os sindicatos bancários continuam confiantes na suspensão dos despedimentos colectivos que o BCP e o Banco Santander admitem fazer, tema central das reuniões marcadas com as duas instituições. O encontro com a administração do BCP ocorrerá esta sexta-feira, e com a do Santander na próxima quarta-feira.