“Lembro-me de pensar de imediato nos efeitos nas bolsas”

Comecei o dia 11 de Setembro de 2001 com uma sessão de reflexão e de trabalho, com os meus colegas no BES com responsabilidade na concessão e decisão de crédito, para tentarmos perceber o motivo pelo qual os bancos de retalho tinham tão pouca produção de crédito para segundas habitações de estrangeiros em Portugal. Em comparação com Espanha, tínhamos um mercado 50 vezes mais pequeno do que o dos nossos vizinhos, o que estava longe de fazer jus às vantagens comparativas do nosso país.