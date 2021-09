Moratórias: Governo isenta reestruturações de créditos de imposto de selo

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma proposta de lei, a apresentar à Assembleia da República, que estabelece a isenção de imposto do selo sobre as operações de reestruturação ou refinanciamento da dívida em moratória.

A medida fiscal, que não deverá encontrar oposição no Parlamento, surge quando se aproxima o fim do prazo das moratórias de crédito, que ocorrerá já no próximo dia 30 de Setembro, para particulares e para a grande maioria das empresas.

“Atento o racional de protecção do tecido produtivo, procura-se assim mitigar o encargo fiscal associado àquelas operações”, justifica o Governo, em comunicado.

A isenção do imposto do selo só não acontecerá nas situações em que seja concedido “empréstimo adicional para cobrir necessidades de liquidez”.

No caso de particulares e empresas que não consigam retomar o pagamento regular dos créditos em moratória, ou seja, retomar o pagamento de capital e juros, mensal ou com outro periodicidade, os bancos e os clientes devem procurar solução que evitem a entrada em incumprimento. Essas soluções podem passar pela reestruturação, ou refinanciamento do capital em dívida, pelo alargamento do prazo de pagamento ou criação de períodos de carência, entre outros.

Paralelamente, as empresas de sectores mais afectados pela pandemia de covid-19, como é o caso da fileira do turismo, vão poder beneficiar uma garantia pública sobre parte dos créditos. Esta medida, que também implicará alterações aos contratos de crédito, também ficará isenta do imposto de selo.