Governo quer contrato de concessão de serviço postal em vigor a 1 de Janeiro

O Governo quer ter o novo contrato de concessão referente ao serviço postal universal assinado até final do ano e a entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2022. Foi isso mesmo que confirmou ao PÚBLICO o Ministério das Infra-estruturas e da Habitação (MIH), que tem a tutela das comunicações, depois de informar que já recebeu o relatório com as conclusões do grupo de trabalho criado em Fevereiro para fazer uma análise à evolução do serviço universal postal universal.