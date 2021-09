Exportações aumentam 11,7% e importações sobem 21,4% em Julho

As exportações portuguesas de bens aumentaram 11,7% e as importações subiram 21,4% em Julho deste ano face ao mesmo mês de 2020, divulgou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em Junho, as variações homólogas nominais das exportações e importações tinham sido de 21,7% e 29,6%, respectivamente, sendo que, face a Julho de 2019, verificaram-se variações de mais 4,1% e menos 2%, pela mesma ordem.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 8,6% e 15,2%, respectivamente (mais 17,9% e mais 24,6%, pela mesma ordem, em Junho de 2021).

Em comparação com Julho de 2019, registou-se um acréscimo de 4,8% nas exportações e um decréscimo de 2,2% nas importações.

O INE nota que as variações homólogas de Julho “incidem sobre um mês de 2020 em que o impacto da pandemia covid-19 se fez sentir de forma intensa”.

Portugal exportou em Julho bens no valor de 5624 milhões, o que compara com 5033 milhões no mesmo mês do ano passado, uma diferença de 591 milhões.

As importações totalizam 7117 milhões de euros, uma diferença de 1253 milhões face ao valor homólogo (5864 milhões).

“O défice da balança comercial de bens aumentou 662 milhões de euros face ao mês homólogo de 2020 (diminuiu 371 milhões de euros em relação a Julho de 2019), atingindo 1493 milhões de euros em Julho de 2021. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice atingiu 943 milhões de euros”, refere o INE.