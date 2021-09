Comerciantes podem aderir ao “IVAucher” com qualquer terminal de pagamento

Novas regras foram publicadas em Diário da República . Desconto de 50% não será no momento do pagamento, mas através de um reembolso na conta bancária até dois dias úteis depois.

As novas regras de funcionamento do “IVAucher” foram publicadas na edição de quarta-feira do Diário da República e confirmam que as empresas de restauração, alojamento e cultura abrangidas pelo programa de incentivo ao consumo poderão disponibilizar aos clientes a aplicação do desconto se tiverem um terminal de pagamento automático (TPA), independentemente de quem seja o fornecedor do equipamento.