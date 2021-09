BCE reduz ritmo das compras de dívida pública

Banco central diz que há condições financeiras para que o ritmo a que está a comprar dívida pública se torne “moderadamente mais baixo” no último trimestre do ano

O Banco Central Europeu (BCE) deu esta quinta-feira um primeiro pequeno passo na retirada dos estímulos monetários que lançou para combater os impactos da pandemia, com a redução “moderada” do ritmo de compra de títulos de dívida. Ainda assim, o essencial das medidas de apoio à economia mantém-se inalterado.

No final da reunião do conselho de governadores realizada esta quinta-feira em Frankfurt, os responsáveis da autoridade monetária da zona euro anunciaram, em comunicado, que, tendo em conta a avaliação feita às actuais condições financeiras e ao cenário a que se assiste na inflação, “as condições financeiras favoráveis podem ser mantidas com um ritmo moderadamente mais baixo das aquisições líquidas de activos no âmbito do programa de compras de emergência da pandemia (PEPP, na sigla em inglês) do que o registado nos dois trimestres anteriores”.

O que isto significa é que o BCE, que desde Março passado vinha realizando compras de activos (maioritariamente títulos de dívida pública dos Estados da zona euro como Portugal) num montante próximo de 80 mil milhões de euros ao mês, irá, na fase final deste ano, baixar este montante.

Esta é uma inversão de tendência, mesmo que muito moderada, no rumo da política monetária da zona euro, que desde o início da pandemia apenas tinha registado incrementos nos estímulos oferecidos para ajudar a economia a sair da recessão. Os sinais mais positivos sentidos na actividade económica e a subida da taxa de inflação até aos 3% no passado mês de Agosto estão por trás da decisão agora tomada pela entidade liderada por Christine Lagarde.

Ainda assim, o comunicado publicado pelo BCE faz questão de deixar claro que a grande maioria das medidas de estímulo adoptadas se mantém em vigor, sem alterações nos prazos definidos para a sua retirada.

O próprio programa de compras de emergência PEPP mantém-se com o seu valor total de 1850 mil milhões de euros, que deverão ser concretizados pelo menos até ao final do primeiro trimestre de 2022.

O programa de compras de dívida normal, que já estava em vigor antes da pandemia, também se mantém ao mesmo ritmo, com compras mensais de 20 mil milhões de euros e durante “até que seja necessário” para garantir que a meta de inflação do BCE (de 2%) seja atingida de forma consistente.

Também só depois disso, é que o BCE coloca a hipótese de eventualmente começar a subir as suas taxas de juro de referência que se encontram actualmente em níveis mínimos históricos. Por fim, o BCE mantém a intenção de continuar a lançar as operações de refinanciamento de longo prazo a taxas de juro muito baixas dos bancos.

Às 13h30, a presidente do banco central irá, em conferência de imprensa, dar mais detalhes daquilo que foi discutido e decidido na reunião, nomeadamente o que significa exactamente um ritmo “moderadamente mais baixa” nas compras de dívida, revelando igualmente as novas previsões do BCE para o crescimento e a inflação na zona euro.