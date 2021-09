BCE começa a discutir retirada, que maioria quer que seja lenta

Em cima da mesa de um conselho de governadores ainda dividido, irá estar uma redução do ritmo de compras de dívida pública por parte do banco central. Lagarde deverá contudo querer assegurar que os estímulos ainda estão para durar

Com a luta entre falcões e pombas dentro da instituição a preparar-se para subir novamente de tom, o Banco Central Europeu (BCE) poderá, esta quinta-feira, dar um primeiro pequeno passo na retirada dos estímulos monetários lançados para combater os efeitos da pandemia. A mensagem com que Christine Lagarde acompanhará essa decisão, no entanto, é que constituirá a chave para perceber como é que a autoridade monetária pretende gerir a sua saída de palco e os riscos de uma reacção negativa dos mercados.