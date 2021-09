UEFA ameaça boicotar plano da FIFA de organizar Mundial a cada dois anos

Presidente do organismo aponta que um calendário deste teor “vai contra os princípios básicos do futebol”. Gianni Infantino quer o processo de consulta finalizado ainda em 2021.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, deixou nesta quinta-feira um aviso à FIFA, a reboque do plano, em equação, para tentar organizar um Campeonato do Mundo de futebol de dois em dois anos: se essa intenção for avante, o futebol europeu avançará com um boicote.