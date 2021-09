“Pontos de ouro” traíram portuguesas na Sardenha

Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo foram afastadas nos oitavos-de-final do 14.º torneio do ano do World Padel Tour.

O marcador final não reflecte o equilíbrio que existiu durante quase toda a partida em Cagliari, mas Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo foram nesta quinta-feira afastadas dos quartos-de-final do Sardenha Open, o 14.º torneio do ano do World Padel Tour (WPT), após serem derrotadas pela argentina Aranza Osoro e pela espanhola Victoria Iglesias, que venceram com um duplo 6-2.

Após afastarem em Cagliari as espanholas Arantxa Soriano Pérez (n.º 40 do WPT) e Ángela Caro (n.º 44) nos “16-avos”, as campeãs nacionais tinham um duelo com grau de dificuldade superior no segundo jogo do quadro principal, onde acabaram por serem traídas pelos “pontos de ouro” – no WPT, após o 40/40, não há vantagens e a dupla que ganha o ponto vence o jogo.

Contra Osoro e Iglesias, a sétima melhor dupla até ao momento em 2021, Nogueira e Araújo começaram por sofrer uma quebra de serviço no segundo jogo, decidido através do “ponto de ouro”, mas apesar da má entrada na partida (0-3), reagiram bem e fizeram um break (2-3).

Porém, com a partida relançada, o primeiro set acabou por ser decidido com o que se tornou um padrão no duelo: no sexto e oitavo jogo, Osoro e Iglesias quebraram o serviço às portuguesas com a conquista do “ponto de ouro”.

O arranque do segundo parcial parecia quebrar a tendência da partida - break para Nogueira e Araújo com “ponto de ouro” -, mas a argentina e a espanhola reagiram bem, vencendo os dois jogos seguintes e assumindo o controlo da partida que, para não variar, terminou com um “ponto de ouro” conquistado pela dupla hispano-argentina no serviço das portuguesas.

Após a conclusão do torneio na Sardenha no domingo, o WPT regressa na próxima semana com a realização do Estrella Damm Barcelona Master 2021 que será disputado no Palau Sant Jordi – o quadro principal arranca a 15 de Setembro.