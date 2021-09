João Almeida foi 10.º no contra-relógio dos Europeus de estrada

Foi o segundo melhor resultado português de sempre na especialidade, apenas atrás do quarto lugar de Nelson Oliveira.

O português João Almeida foi 10.º classificado na prova de contra-relógio individual dos Europeus de ciclismo de estrada, a decorrer em Trento, Itália, com Rafael Reis no 14.º lugar e o título para o suíço Stefan Küng.

Küng revalidou o título que já havia conquistado em 2020, com o tempo de 24m29s, necessários para cumprir os 22,4 quilómetros de distância do contra-relógio, batendo o actual campeão do mundo, o italiano Filippo Ganna, segundo colocado, a oito segundos, e o belga Remco Evenepoel, campeão em 2019, mas nesta quinta-feira apenas terceiro, a 15.

Almeida foi 10.º, a 1m17s, consolidando as credenciais no “crono”, com Rafael Reis também em bom plano, a 1m34s do vencedor.

O ciclista luso, que esteve nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, conseguiu o segundo melhor resultado português no contra-relógio de elites em Europeus, apenas atrás do quarto lugar de Nelson Oliveira, em 2016. Rui Costa tinha sido 11.º em 2020, a mesma posição de Tiago Machado em 2017, que foi 18.º no ano seguinte.

O suíço Stefan Bissegger foi o primeiro a baixar dos 25 minutos, com 24m53s, e até final ficou à espera de saber se conseguiria ficar no pódio final, mas acabou por cair para quarto à última, precisamente devido ao “voo” do compatriota e homónimo Stefan Küng.