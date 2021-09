Augusto Inácio: “Foi algo de assimilação muito difícil”

Era treinador do V. Guimarães em 2001. O Vitória tinha vencido (2-1) o Sp. Braga na véspera, na 4.ª jornada. Lembro-me perfeitamente desse dia. Estava a almoçar com o dr. Pimenta Machado [antigo presidente do Vitória], no Águia d’Ouro, em Vizela, e começámos a ver as imagens na televisão.