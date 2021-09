Quinta, na TV: Snowden e fantasmas marcianos em danças com Irmãos de Sangue

CINEMA

Snowden

AXN, 22h

Assinado por Oliver Stone, um filme biográfico sobre Edward Snowden, o homem que, em 2013, revelou uma teia de espionagem à escala mundial perpetrada pelos serviços de espionagem norte-americanos. Além de Joseph Gordon-Levitt no papel titular, conta com Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson, Scott Eastwood, Logan Marshall-Green, Timothy Olyphant, Ben Schnetzer, LaKeith Lee Stanfield e Nicolas Cage.

Fantasmas de Marte

Cinemundo, 22h45

Marte, ano de 2176. Milhares de pessoas trabalham no planeta vermelho. Um esquadrão da polícia, chefiado por Melanie Ballard (Natasha Henstridge), é enviado à colónia de Shining Canyon para transferir um criminoso, Desolation Williams (Ice Cube), para uma outra cidade marciana, chamada Chryse. Mas quando chegam à colónia, os polícias deparam-se com uma tenebrosa surpresa... Fantasmas de Marte tem realização de John Carpenter, mestre do medo, do terror e do fantástico.

O Leão da Estrela

RTP1, 22h52

Com assinatura de Leonel Vieira, segundo um argumento de Tiago Santos, é uma versão feita em 2015 da comédia realizada por Artur Duarte em 1947.

Mr. e Mrs. Smith

Fox, 23h57

Romantismo em acção, com realização de Doug Liman e protagonismo entregue a Brad Pitt e Angelina Jolie, que se apaixonaram neste plateau. John e Jane Smith são casados, mas escondem um segredo um do outro: são ambos assassinos profissionais. A chama reacende-se quando descobrem que foram contratados para uma missão que consiste em eliminarem-se um ao outro.

SÉRIE

Iskander

RTP1, 00h55

Estreia da segunda temporada, para acompanhar à quinta-feira. O thriller segue a jornada da jovem agente Chloé (Stephane Caillard), a partir do momento em que é destacada para a Guiana Francesa. Os novos episódios abrem com uma tragédia que a obriga a voltar a casa: a morte da sua mãe. Terá sido suicídio, como se pensa?

DOCUMENTÁRIOS

A História Escondida do Vaticano

RTP2, 20h37

Incursão à história milenar (e em boa parte misteriosa) da Cidade do Vaticano. Os autores do documentário, Marc Jampolsky e Marie Thiry, focam-se na construção do seu poder enquanto sede religiosa e vector político, em ligação com a arquitectura única do local e com o legado artístico que ali se concentra. Apoiam-se em apreciações de historiadores, equipas de restauro e outros especialistas, e incluem recriações feitas com recurso a animações e imagens computorizadas.

Infância, Adolescência, Juventude

RTP2, 23h01

Ambientado na Escola de Dança do Conservatório Nacional, marca a estreia de Rúben Gonçalves na realização. Acompanha três momentos marcantes para os jovens alunos: as audições para o processo de selecção e as primeiras aprendizagens; o final do 9.º ano, quando há que tomar a decisão de desistir ou continuar os estudos; e o final do secundário, quando são já verdadeiros artistas.

Irmãos de Sangue: Malcolm X e Muhammad Ali

Netflix, streaming

Documentário sobre o activista Malcolm X e o pugilista e activista Muhammad Ali, que promete imagens de arquivo inéditas. Tem por base o livro de 2016 Blood Brothers, escrito por Randy Roberts e Johnny Smith. A realização está entregue a Marcus A. Clarke, ficando a produção a cargo de Kenya Barris.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A vacinação na perspectiva – e voz – de quem tem comandado as operações. Assim se apresenta Palavra de almirante, uma reportagem em que a Linha da Frente embarca “numa viagem aos bastidores do plano de vacinação, com o microfone da RTP incorporado na lapela do coordenador da task force”. Entre outros momentos, mostra como Gouveia e Melo “enfrenta o perigo da desinformação e as ameaças de grupos negacionistas” no terreno. O trabalho é assinado pelo jornalista Armando Seixas Ferreira, com imagem de Paulo Lourenço e edição de Paulo Nunes.