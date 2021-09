Há um novo guia para ajudar na gestão das áreas marinhas protegidas

Mesmo com áreas marinhas protegidas pelo oceano fora, o que é que está, de facto, a ser protegido? Esta é uma questão crucial na conservação marinha e com uma resposta, muitas vezes, pouco clara. Afinal, a terminologia usada para essas áreas não segue um padrão e os seus níveis da protecção podem variar substancialmente. Para colmatar essas falhas, é lançado esta sexta-feira na revista científica Science um novo guia para ajudar na avaliação e gestão das áreas marinhas protegidas. A grande expectativa é que possa contribuir para se inverter as tendências de degradação no oceano.