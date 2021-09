Conheça a “nave-mãe”, uma bizarra criatura marinha que era um poderoso predador

Há cerca de 506 milhões de anos, uma estranha criatura marinha cujo corpo se assemelhava muito a uma nave espacial de ficção científica e que, por isso, foi apelidada de “a nave-mãe” prosperou em mares tropicais, ameaçando presas no fundo do oceano no que é hoje o Canadá. Era um dos maiores predadores da Terra nessa altura. Esta quarta-feira, uma equipa de cientistas anunciou a descoberta de fósseis deste animal no Parque Nacional Kootenay, nas montanhas rochosas do Canadá.

Trata-se de um artrópode do período Cambriano [período conhecido pela explosão da vida na Terra] chamado Titanokorys gainesi e os seus fósseis foram descobertos no Parque Nacional Kootenay, dentro de uma vasta formação rochosa chamada xisto Burgess. O nome Titanokorys significa “capacete titânico”, e por uma boa razão. A carapaça da cabeça desta criatura representava cerca de dois terços do comprimento do seu corpo de aproximadamente 50 centímentros (20 polegadas). Embora isso possa não parecer grande para os padrões modernos, durante o período Cambriano - um momento crucial na história da vida na Terra - foi um gigante.

“As outras formas de vida eram mais pequenas do que uma miniatura humana naquela época. Em comparação, Titanokorys era mais longo do que um antebraço humano adulto. Sim, era um gigante”, disse o paleontólogo Jean-Bernard Caron do Museu Real Ontário em Toronto, autor principal do estudo publicado na revista Royal Society Open Science.

Titanokorys ostentava olhos multifacetados, uma boca circular cravejada de estruturas triangulares dentadas, duas garras em forma de chicote para capturar presas, guelras em forma de penas e uma série de abas nos lados do seu corpo para nadar. “Globalmente, o animal tinha um aspecto em forma de torpedo e era relativamente plano, uma adaptação à vida ao longo do fundo do mar. Podia ser comparado a uma cabeça de nadador gigante, uma vez que o corpo era tão curto - uma criatura de aspecto muito bizarro”, disse Jean-Bernard Caron.

Foto Jean-Bernard Caron, Royal Ontario Museum/REUTERS

Vivia numa época em que a maior parte da América do Norte se encontrava por baixo de mares tropicais. “Quando os fósseis da carapaça foram descobertos pela primeira vez, tinham um aspecto tão invulgar que inicialmente não tínhamos a certeza do tipo de animal a que pertenciam”, disse o paleontólogo e co-autor de estudos Joe Moysiuk da Universidade de Toronto e do Museu Real do Ontário.

“No terreno apelidámo-los de ‘a nave-mãe'”, acrescentou Moysiuk. A alcunha ‘nave espacial’ foi dada a um primo mais pequeno também encontrado no xisto Burgess, um tesouro de fósseis Cambrianos. Os cientistas descobriram fósseis parciais de pelo menos uma dúzia de indivíduos de Titanokorys na Colúmbia Britânica entre 2014 e 2018.

Os artrópodes são um grupo extenso que inclui insectos, aranhas e crustáceos, tais como caranguejos e lagostas. São invertebrados com exoesqueletos, corpos segmentados e apêndices articulados. A sua grande carapaça de cabeça faz com que os Titanokorys se assemelhem aos caranguejos ferradura modernos, embora representem diferentes linhagens de artrópodes.

Foi durante o Período Cambriano, há cerca de 542 milhões a 488 milhões de anos, quando muitos grandes grupos de animais surgiram pela primeira vez em cena. O período de tempo relativamente curto em que este desdobramento aconteceu inspirou o uso do termo “explosão Cambriana”.

Titanokorys é um membro de uma linhagem de artrópodes chamada radiodontes que durou até há cerca de 520 milhões a 390 milhões de anos. Outro radiodonte foi Anomalocaris, talvez o maior predador Cambriano, atingindo cerca de 1 metro de comprimento. As espinhas nos apêndices agarrados de Anomalocaris foram adaptadas para lanças ou para agarrar presas de tamanho considerável, diferindo do Titanokorys.

Os Titanokorys aparentemente alimentavam-se de presas enterradas, usando as suas garras para agitar a lama e puxá-las. As suas garras foram adaptadas não para agarrar a presa mas para trazer comida para a sua boca. “Titanokorys pode ter nadado como uma raia moderna, ondulando as abas ao longo da lateral do seu corpo”, disse Moysiuk.

Viveu ao lado de vários artrópodes e vermes, bem como do pequeno peixe Metaspriggina, um precursor evolutivo dos muitos vertebrados do planeta, incluindo as pessoas.